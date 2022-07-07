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    Эпидемиолог назвала причины роста заболеваемости коронавирусом в Алматы

    7 Июля 2022, 15:07

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Карлыгаш Абдижаббарова заявила, что эпидемиологическая ситуация в городе продолжает ухудшаться. В июне по сравнению с маем уровень заболеваемости увеличился в 6,3 раза - с 94 до 595 случаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Спикер отметила, что в сутки регистрируется от 100 до 200 случаев КВИ. С 3 июля город находится в «желтой» зоне.

    «Причиной роста заболеваемости КВИ в Алматы явилась активизация ранее циркулировавших штамма «омикрон» и чрезвычайно заразного мутированного подвида штамма «омикрон» - «стелс-омикрон» на фоне сложившегося на июнь практического отсутствия иммунитета у 44% населения. Этому также способствовали возросшие социальные контакты населения во время отпусков и каникул, выезды на отдых в зарубежные страны, приезд граждан из соседних России и КНР на работу в РК, с которыми возможен был завоз инфекции», - сообщила замруководителя ДСЭК на брифинге региональной службы коммуникаций.

    Ранее она призвала жителей и гостей города носить маски в закрытых помещениях, не посещать места массового скопления людей.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Здравоохранение Общество Коронавирус в РК
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