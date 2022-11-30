Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.99 eur/kzt 488.82

    rub/kzt 7.7 cny/kzt 65.06
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    ЕНТ-2022: лучше всего выпускники школ сдали предмет «грамотность чтения»

    30 Ноября 2022, 14:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальный центр тестирования сделал подробный тематический анализ результатов основного ЕНТ-2022. Анализ результатов главного экзамена проведен в разрезе школ, сел, районов, областей страны. Также специалисты НЦТ определили количество и процент правильных ответов тестируемых по гендерному признаку, языку сдачи и предметам ЕНТ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства науки и высшего образования.

    «Процент правильных ответов по стране составляет 58%. Лучше всего дети сдали предмет «Грамотность чтения», ответив на 82% вопросов правильно, далее идут «Казахский язык» – 64% и «Казахская литература» – 60%. Наименьшее количество правильных ответов дали по предметам «Физика» и «Химия», соответственно 40% и 38%. Если посмотреть анализ по гендерному признаку, то у девочек результаты лучше (59%), чем у мальчиков (57%)», – поделился результатами директор НЦТ Руслан Емелбаев.
    ЕНТ Миннауки и высшего образования РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    До 2026 года будут подготовлены дополнительно 100 тысяч педагогов в РК
    Создан общественный совет по вопросам науки, высшего образования и языковой политики
    Льготы предоставят строящим студенческие общежития инвесторам в РК
    Семье героя Аскара Забикулина выделены образовательные гранты
    Популярное
    1 Торжественная церемония встречи Президента Казахстана состоялась в Париже
    2 Президент Казахстана провел встречу с капитанами бизнеса Франции
    3 Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон провели переговоры
    4 Два котла вышли из строя за двое суток на ТЭЦ Жезказгана
    5 50 млн евро в Казахстан намерена инвестировать французская машиностроительная компания
    Новости партнеров