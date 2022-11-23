Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Энергорынки сильно штормит в течение двух лет - эксперт

    23 Ноября 2022, 14:41

    СОЧИ. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров заявил, что в течение двух лет энергорынки штормит, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На протяжении уже двух лет энергорынки сильно штормит. Мы все помним, как средняя цена в Европе была меньше 50 евро за мегаватт и доходила на этот период на спотовом рынке и до 1300, и до 1500. В отдельные дни я видел какие-то совсем ужасные цифры. В странах с развитой энергосистемой стоимость электричества и до тысячу евро доходила, сейчас это стабилизировалось на каком-то уровне, но все равно это выше, чем до этого потребители платили за электроэнергию», - сказал Кирилл Комаров на пресс-конференции на площадке XII международного форума «АТОМЭКСПО-2022» в Сочи.

    Ранее первый заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров прокомментировал вопрос покупки доли в СП «Буденовское».

    «Мы никогда не комментируем то, что мы пока не сделали. Давайте оставим интригу, паузу, когда придет правильный момент, мы обязательно все расскажем», - сказал Кирилл Комаров.


    Фото: storage.googleapis.com

    Автор:

    Серик Сабеков

    Энергетика
    Новости по теме
    Новости по теме
    Многие страны не вкладывались в энергетические мощности долгое время - эксперт
    На какой стадии находится реализация проекта «SAIGA» в атомной отрасли Казахстана
    Аукцион по отбору проектов ВЭС с самым низким тарифом за все время торгов состоялся в РК
    Руководство «Росатома» не опровергло информацию о покупке еще одного уранового актива в Казахстане
    Популярное
    1 Франция — Австралия: прямая трансляция матча ЧМ-2022 по футболу
    2 Назначена заместитель акима Актюбинской области
    3 Героически погибшего пожарного Аскара Забикулина проводили в последний путь
    4 Опубликован список не рекомендуемых для покупки квартир ЖК в Алматы
    5 В Павлодаре назначили уполномоченного по правам человека в регионе
    Новости партнеров