Энергетический совет обсудил разработку зрелых нефтяных месторождений в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вопросы дальнейшей разработки ряда зрелых нефтяных месторождений обсуждены на заседании Энергетического совета под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

С участием руководства Администрации Президента РК, центральных госорганов, Нацбанка, АО «Самрук-Казына» и нацкомпании «КазМунайГаз» рассмотрены меры по наращиванию инвестиций и обеспечению стабильной работы месторождений, находящихся в финальных стадиях разработки. В частности, затронуты вопросы объемов производства, занятости и налогообложения.

Премьер-Министр обозначил важность поддержки таких месторождений для стабильного обеспечения внутреннего рынка ГСМ, пополнения государственного бюджета и Национального фонда, а также сохранения рабочих мест.

Кроме того, на заседании рассмотрен ряд других актуальных вопросов в сфере недропользования.



