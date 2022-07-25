Энергетический кризис: во Франции обяжут закрывать двери при включенном кондиционере

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Европа готовится к проблемам с газом этой зимой, но пока во Франции и других странах – жара, потребление энергии растет: все включают кондиционеры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Правительство Франции в качестве одной из мер экономии резко подорожавшей энергии собирается ограничить время работы неоновой рекламы, а также обязать магазины держать двери закрытыми при включенном кондиционере.

Министр экологических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше сказала газете Journal du Dimanche, что новые правила, уже введенные в некоторых регионах, в ближайшее время будут сделаны обязательными по всей стране.

По словам Панье-Рюнаше, в ближайшие дни она издаст два декрета.

«Первый расширит запрет на световую рекламу с часу ночи до шести утра вне зависимости от размера города. Второй запретит магазинам держать двери открытыми, когда внутри работает кондиционер или отопление»,- сказала министр.

В другом интервью, радиостанции RMC, Панье-Рюнаше назвала абсурдом манеру держать открытыми двери при работающем кондиционере.

За попытку и дальше следовать этой привычке магазин будет оштрафован на сумму до 750 евро.

Предписание выключать ночью светящиеся вывески уже действует во Франции в городах с населением меньше 800 тыс. человек. Для аэропортов и станций сделано исключение.

Цены на энергоносители взлетели в Европе в прошлом году.

Власти многих европейских стран и эксперты не исключают, что зимой придется вводить ограничения на потребление газа, прежде всего промышленностью.

Фото: bbc.com

