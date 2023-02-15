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    Елнур Бейсенбаев: Все партии - нам равные оппоненты

    15 Февраля 2023, 11:58

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В партии AMANAT рассматривают в качестве конкурентов все зарегистрированные Центральной избирательной комиссией политические партии на выборы в Мажилис Парламента РК. Об этом сообщил исполнительный секретарь партии AMANAT Елнур Бейсенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы считаем, что все политические партии, которые зарегистрировались и получили регистрацию в ЦИКе являются нашими равными оппонентами. Мы, конечно, будем конкурировать со всеми. 18 февраля мы представим предвыборную программу», - сказал он после заседания Центральной избирательной комиссии.

    Он подчеркнул, что партия планирует в ближайшие 5 лет работать в Парламенте. Для этого имеется качественный резерв. Кто именно попадет в Парламент из 90 представленных кандидатов, будет решать политическое Бюро партии, а также будет учитываться мнение самих кандидатов.

    Ранее ЦИК зарегистрировала 90 кандидатов партии AMANAT на выборы депутатов Мажилиса по партийным спискам.

    Также процедуру регистрации партийных списков успешно прошли Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл», Казахстанская партия зеленых «Байтақ», Общенациональная социал-демократическая партия, Демократическая партия Казахстана «Ак Жол», Народная партия Казахстана.

    Выборы депутатов Мажилиса в Казахстане состоятся 19 марта.

    Фото: parlam.kz

    Автор:

    Анеля Касымова

    Выборы Политические партии AMANAT Выборы в Мажилис
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