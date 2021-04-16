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    Елнур Бейсенбаев возглавил Корпус молодых депутатов при партии «Nur Otan»

    16 Апреля 2021, 12:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В партии «Nur Otan» создали Корпус из 600 молодых депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней. Молодые нуротановцы намерены объединить свои усилия по поддержке молодежи и отстаивать ее интересы в законотворческом процессе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

    По информации пресс-службы, благодаря установленной по поручению Елбасы, Лидера партии Нурсултана Назарбаева квоте, число молодых депутатов от «Nur Otan» на всех уровнях маслихатов увеличилось в 3 раза - с 7 до 23%. До 2025 года принята программа «Жастар-Отанға!», включающая более 100 конкретных мер по созданию социальных лифтов, реализации молодежных инициатив, трудоустройству, повышению качества образования и др.

    «Среди задач, которые поставлены перед корпусом молодых депутатов, первоочередным является контроль за своевременным и полным исполнением предвыборных обещаний партии для молодежи. Необходимо поднимать и артикулировать проблемные вопросы на различных диалоговых площадках, прорабатывать системные меры по их решению. Важно наладить тесное взаимодействие с молодежью на всех уровнях, в том числе в самых отдаленных районах нашей страны. Со стороны руководства партии молодым депутатам будет оказана максимальная поддержка», – сказал в ходе онлайн-встречи с молодежью секретарь партии Алибек Алденей.

    Как отметили в пресс-службе партии, из 616 молодых депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней – 427 человек или 69% прошли через внутрипартийный праймериз, инициированный Лидером партии Нурсултаном Назарбаевым.

    По итогам голосования руководителем Корпуса молодых депутатов избран Елнур Бейсенбаев - депутат фракции партии «Nur Otan» в Мажилисе Парламента РК.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Нур Отан Назначения Молодежь
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