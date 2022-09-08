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    Елизавета II находится под медицинским наблюдением в замке в Шотландии

    8 Сентября 2022, 18:48

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Как сообщает пресс-служба Букингемского дворца, врачи «обеспокоены состоянием здоровья Ее Величества», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Вместе с тем в заявлении указывается, что королева чувствует себя «комфортно» и остается в замке Балморал в Шотландии, где провела лето.

    Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс написала, что «страна серьезно обеспокоена новостями из Букингемского дворца».

    «Мои мысли - и мысли людей по всему Соединенному Королевству - сейчас с Ее Величеством Королевой и ее семьей», - написала Трасс в Twitter.

    Фото : Jane Barlow/PA

    Автор:

    Алла Серикбаева

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