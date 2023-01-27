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    Елену Рыбакину назвали «королевой эйсов» на Australian Open

    27 Января 2023, 00:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Организаторы Australian Open-2023 отметили достижение казахстанской теннисистки Елене Рыбакиной после выхода в полуфинал турнира Большого шлема, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстанская спортсменка стала рекордсменкой турнира на данный момент по количеству подач навылет в женском разряде — 44. Организаторы Australian Open благодаря этому достижению назвали Рыбакину «Королевой эйсов». Лучшим среди мужчин стал американец Бен Шелтон, у которого 85 подач навылет.

    Как сообщалось, Елена Рыбакина вышла в финал Australian Open-2023. В финале турнира она сыграет против белорусской теннисистки Арины Соболенко. Матч состоится 28 января в 14:30 по астанинскому времени.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Теннис Рыбакина Елена
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