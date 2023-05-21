Елена Рыбакина выступила с заявлением о «Ролан Гарросе»

РИМ. КАЗИНФОРМ - Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина обратилась к болельщикам после триумфального выступления на турнире категории WTA 1000 в Риме (Италия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В финале турнира Рыбакина одержала победу над украинкой Ангелиной Калининой. Матч был остановлен из-за снятия украинской теннисистки во втором сете.

В послематчевом обращении Рыбакина поблагодарила болельщиков за поддержку и выразила готовность выступить на «Ролан Гарросе» в Париже (Франция), который стартует 22 мая.

«Всем привет. Не так я хотела закончить сегодняшний матч. Надеюсь, Ангелина быстро поправится и будет готова к Открытому чемпионату Франции. Хочу поблагодарить всех, кто поддерживает меня. Я счастлива выиграть очередной титул в этом году. Увидимся в Париже», — сказала Рыбакина.

В свою очередь официальный Twitter-аккаунт турнира «Ролан Гаррос» прокомментировал успешное выступление казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной на «Мастерсе» в Риме (Италия).

«Все дороги ведут к титулу», — подписал Twitter «Ролан Гаррос» фото Рыбакиной с выигранным трофеем, добавив эмодзи кубка и флага Казахстана.

Открытый чемпионат Франции по теннису стартует уже в понедельник, 22 мая. В прошлом году Елена Рыбакина на «Ролан Гаррос» дошла до третьего круга (казахстанка стартовала с первого), выиграв на турнире два матча. В третьем круге Рыбакина проиграла американке Мэдисон Киз (23-е место).

Напомним, первая ракета Казахстана Елена Рыбакина выиграла турнир WTA 1000 в Риме. Ее соперница по финалу украинка Ангелина Калинина (47 WTA) из-за травмы левого бедра снялась при счете 6:4, 1:0 в пользу Рыбакиной.

Ранее по ходу турнира Елена Рыбакина победила итальянку Жасмин Паолини (65-е место) — 7:6, 6:1, россиянку Анну Калинскую (57-е место) — 4:3 (соперница снялась), чешку Маркету Вондроушову (70-е место) — 6:3, 6:3 и польку Игу Швёнтек (1-е место) — 2:6, 7:6, 2:2 (соперница снялась) и латвийку Елену Остапенко (20-е место) — 6:2, 6:4.

Елена выиграла второй титул WTA 1000 в сезоне и карьере. Всего это ее пятый титул и второй – на грунте в одиночном разряде (2023 WTA 1000 Индиан-Уэллс, 2022 Grand Slam Wibledon, 2020 WTA 250 Хобарт и 2019 WTA Бухарест). Также на счету у казахстанки финалы на Открытом чемпионате Австралии Australian Open и Miami Open WTA 1000 в этом году.



