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    Елена Рыбакина выступила с обращением и сообщила о дальнейших планах

    2 Апреля 2023, 10:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина сделала заявление в социальной сети после финала на турнире в Майами (США), передает МИА «Казинформ».

    «Сегодня был непростой день, второе место, но много позитива можно извлечь из этих двух недель здесь, в Майами. Спасибо всем за поддержку. Пора отдохнуть и подготовиться к грунтовому сезону», — написала Рыбакина на своей странице в Instagram.

    Напомним, что в решающем поединке Елена Рыбакина уступила представительнице Чехии Петре Квитовой в двух партиях — 6:7, 2:6.

    Напомним, Елена Рыбакина стала лидером по количеству эйсов на турнирах WTA в 2023 году, а также достигла отметки в 179 виннерсов на одном турнире и признана лучшей теннисисткой тура WTA по этому показателю за последние три сезона.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Общество Теннис Рыбакина Елена
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