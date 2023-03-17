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    Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

    17 Марта 2023, 03:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (10-е место в рейтинге WTA) победила чешку Каролину Мухову (76-е место) в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Елена Рыбакина одержала победу в трех сетах - 7:6, 2:6, 6:4 - и вышла в полуфинал турнира. Это достижение стало историческим для казахстанки. Ранее она еще никогда не доходила до полуфинала в Индиан-Уэллсе. В 2021 году она «вылетела» во втором круге, в 2022 году - в четвертьфинале.

    В этом году призовой фонд турнира составляет $8 800 000. Победительница заработает $1 262 220 и получит 1000 рейтинговых очков.

    Ранее в матче четвертого круга турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе Елена Рыбакина одержала победу со счетом 6:3, 6:0 над россиянкой Варварой Грачевой. Встреча продлилась 1 час и 20 минут. Казахстанка четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 10 брейк-пойнтов из 11.

    Фото: sports.kz

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Теннис Рыбакина Елена
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