Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.01 eur/kzt 485.59

    rub/kzt 5.36 cny/kzt 64.79
Прогноз погоды
Астана+11+13℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Елена Рыбакина вышла в 1/4 финала турнира в Майами

    28 Марта 2023, 04:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (7-е место в рейтинге WTA) победила бельгийку Элизе Мертенс (39-е место) на турнире в Майами (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Рыбакина и Мертенс встретились на стадии 1/8 финала, и матч закончился победой спортсменки из Казахстана — 6:4, 6:3.

    Для Елены Рыбакиной этот матч был историческим: ранее ей не удавалось проходить на турнире Майами дальше третьего круга — на этой стадии она вылетала в 2021 и 2022 годах. В прошлом году в Майами Рыбакина проиграла американке Джессике Пегуле (3-е место) — 3:6, 4:6, а в позапрошлом — испанке Саре Соррибес-Тормо (106-е место) — 1:6, 6:3, 2:6.

    Что касается выступления Елены Рыбакиной на турнире в Майами в этом году, то ранее она также победила россиянку Анну Калинскую (64-е место) — 7:5, 4:6, 6:3 и испанку Паулу Бадосу (29-е место) — 3:6, 7:5, 6:3.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Теннис Рыбакина Елена
    Новости по теме
    Новости по теме
    Обзор спортивных побед казахстанского спорта за неделю
    Матч за мировую корону между Непомнящим и Лижэнем: первая партия завершилась вничью
    Елена Рыбакина уступила третьей ракетке мира
    Аркадий Дворкович и Асхат Оралов сделали первый символический ход в партии между Непомнящим и Лижэнем
    Популярное
    1 Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
    2 Строительство дороги между Кентау и аэропортом Туркестана завершат до конца года
    3 Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову
    4 25 призывников из ВКО отправятся служить в Актау
    5 Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю
    Новости партнеров