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    Елена Рыбакина выиграла турнир «Мастерс» в Риме

    21 Мая 2023, 07:30

    РИМ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (6-е место в рейтинге WTA) сыграла с украинкой Ангелиной Калининой (47-е место) в финале турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Рыбакина победила Калинину в первом сете — 6:4, а во втором при счете 1:0 в пользу Елены украинка снялась. Таким образом, теннисистка из Казахстана выиграла титул. Ранее по ходу турнира она также выиграла у итальянки Жасмин Паолини (65-е место) — 7:6, 6:1, россиянки Анны Калинской (57-е место) — 4:3 (соперница снялась), чешки Маркеты Вондроушовой (70-е место) — 6:3, 6:3, польки Иги Швёнтек (1-е место) — 2:6, 7:6, 2:2 (соперница снялась) и латвийки Елены Остапенко (20-е место) — 6:2, 6:4.

    Это второй титул Елены Рыбакиной в этом году: в марте казахстанка выиграла турнир в Индиан-Уэллсе (США).

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Теннис Рыбакина Елена
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