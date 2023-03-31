Елена Рыбакина выиграла первый сет у третьей ракетки мира

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Однако матч казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной и американки Джессики Пегулы пришлось приостановить из-за дождя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Занимающая седьмую строчку рейтинга WTA Елена Рыбакина и третья ракетка мира Джессика Пегула оспаривают путевку в финал крупного турнира серии «Мастерс» в Майами. Во время тайм-брейка в первом сете при счете 2:2 игру прервали из-за начавшегося дождя. Позже встречу возобновили. Стартовая партия в итоге осталась за Еленой Рыбакиной — 7:6 (3).

В другом полуфинале сыграют Петра Квитова (12) и Сорана Кырстя (74).

Ранее Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Майами и продлила свою победную серию. Она одержала уже десять побед подряд. Серия казахстанки длится с 12 марта, когда она начала выступление на турнире в Индиан-Уэллсе. Она обыграла Анну Калинскую (64-е место), Паулу Бадосу (29-е место), Элизе Мертенс (39-е место) и Мартину Тревизан (24-е место).



