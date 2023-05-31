Елена Рыбакина вошла в топ-3 мирового рейтинга

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которая накануне успешно стартовала на «Ролан Гаррос», улучшила свое положение в рейтинге WTA, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В live-версии рейтинга Рыбакина поднялась с четвертой на третью строчку. Также в табеле о рангах поменялся лидер — на первое место вышла Арина Соболенко из Беларуси, сместившая на вторую позицию польку Игу Швёнтек. Данные изменения связаны с тем, что игрокам вычли рейтинговые очки за прошлогодний розыгрыш «Ролан Гаррос». При этом официальная версия рейтинга WTA будет обнародована лишь после окончания Открытого чемпионата Франции, и итоговые позиции теннисисток будут зависеть от их выступления на турнире.

Напомним, что в своем первом матче на «Ролан Гаррос» Елена Рыбакина обыграла перспективную 16-летнюю представительницу Чехии Бренду Фрухвиртову — 6:4, 6:2. Во втором круге первая ракетка Казахстана встретится с другой чешской спортсменкой Линдой Носковой.



