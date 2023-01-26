Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.04 eur/kzt 504.09

    rub/kzt 6.74 cny/kzt 68.12
Прогноз погоды
Астана-8-10℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Елена Рыбакина вошла в топ-10 рейтинга WTA

    26 Января 2023, 17:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Елена Рыбакина вошла в топ-10 рейтинга женской теннисной ассоциации (WTA), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

    До этого ее лучшим место была 12 строчка, куда казахстанка поднялась 17 января 2022.

    В случае победы на Australian Open Лена станет восьмой ракеткой мира, а если турнир выиграет Магда Линетт, то Рыбакина будет 11-й ракеткой мира

    Напомним, Елена Рыбакина прошла в финал Australian Open-2023. В полуфинале первая ракетка Казахстана прошла Викторию Азаренко из Беларуси - 7:6(4), 6:3.


    Фото: Федерация тенниса Казахстана

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Теннис Рыбакина Елена
    Новости по теме
    Новости по теме
    Одиннадцать медалей завоевали казахстанские боксеры на ЧА-2023 по боксу до 22 лет
    Елена Рыбакина - в финале Australian Open-2023
    Махмуд Сабырхан завоевал третье «золото» ЧА-2023 по боксу до 22 лет
    Нурсултан Алтынбек завоевал второе «золото» ЧА-2023 по боксу до 22 лет
    Популярное
    1 Нарушения при проведении дорожного тендера на 1 млрд тенге выявили в Акмолинской области
    2 По 11 специальностям можно бесплатно пройти обучение в Атырау
    3 Как будет развиваться Алматы - представлен генплан города до 2040 года
    4 Более 20 застройщиков в Усть-Каменогорске обманывали граждан
    5 Глава государства провел заседание Совета Безопасности
    Новости партнеров