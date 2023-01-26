Елена Рыбакина вошла в топ-10 рейтинга WTA

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Елена Рыбакина вошла в топ-10 рейтинга женской теннисной ассоциации (WTA), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

До этого ее лучшим место была 12 строчка, куда казахстанка поднялась 17 января 2022.

В случае победы на Australian Open Лена станет восьмой ракеткой мира, а если турнир выиграет Магда Линетт, то Рыбакина будет 11-й ракеткой мира

Напомним, Елена Рыбакина прошла в финал Australian Open-2023. В полуфинале первая ракетка Казахстана прошла Викторию Азаренко из Беларуси - 7:6(4), 6:3.



Фото: Федерация тенниса Казахстана













