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    Елена Рыбакина вошла в список Forbes

    25 Мая 2023, 16:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Forbes USA опубликовал список самых перспективных представителей Азиатско-Тихоокеанского региона до 30 лет, куда вошла казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

    «Рыбакина стала первой казахстанской теннисисткой, выигравшей крупный теннисный титул — в июле прошлого года она победила в финале Уимблдона. В настоящее время она занимает шестое место в женском рейтинге Всемирной теннисной ассоциации и заработала около $10 млн призовых. Рыбакина родилась в России, но всю свою карьеру представляла Казахстан. Она пожертвовала часть своих доходов от матчей на развитие юношеского тенниса и работу программ по спасению собак в Казахстане», — написано в статье.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Спорт Теннис Рыбакина Елена
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