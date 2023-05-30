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    Елена Рыбакина уверенно выходит во второй круг «Ролан Гаррос»

    30 Мая 2023, 21:19

    ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла 16-летнюю чешку Бренду Фрухвиртову на Открытом чемпионате Франции «Ролан Гаррос», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

    В двух сетах казахстанская теннисистка одержала победу с общим счетом 6:4, 6:2. Встреча продлилась один час и 20 минут.

    Во время игры Елена исполнила восемь подач навылет и совершила одну двойную ошибку. Также казахстанка выиграла шесть очков и четыре гейма подряд.

    Во втором круге Рыбакину снова ждет соперница из Чехии - 18-летняя Линда Носкова. В первом круге 18-летняя Носкова победила черногорку Данку Ковинич - из-за отказа соперницы при счете 6:3, 2:1.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Спорт Франция Теннис Рыбакина Елена спортсмены Казахстана
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