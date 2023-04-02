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    Елена Рыбакина уступила сопернице в финале турнира в Майами

    2 Апреля 2023, 02:56

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (7-е место в рейтинге WTA) выступила в финале турнира серии WTA 1000 Miami Open и уступила сопернице в двух сетах — 6:7 (14:16), 2:6, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Елена Рыбакина встретилась с чешкой Петрой Квитовой (12-е место) и проиграла ей в двух сетах — 6:7 (14:16), 2:6. Игра длилась один час и 34 минуты.

    Таким образом, Елене Рыбакиной не удалось выиграть два титула подряд.

    До поражения от Петры Квитовой казахстанка имела серию из тринадцати побед, которая длилась с 20 февраля, когда она начала выступление на турнире в Дубае (ОАЭ).

    По ходу турнира Елена Рыбакина обыграла россиянку Анну Калинскую (64-е место) — 7:5, 4:6, 6:3, испанку Паулу Бадосу (29-е место) — 3:6, 7:5, 6:3, бельгийку Элизе Мертенс (39-е место) — 6:4, 6:3, итальянку Мартину Тревизан (24-е место) — 6:3, 6:0 и американку Джессику Пегулу (3-е место) — 7:6, 6:4.

    Напомним, Елена Рыбакина стала лидером по количеству эйсов на турнирах WTA в 2023 году, а также установила новый рекорд во время финала турнира в Майами, достигнув отметки в 179 виннерсов на одном турнире.

    Фото: sports.kz

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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