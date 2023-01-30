Елена Рыбакина установила рекорд Australian Open-2023

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (10-е место в рейтинге WTA) стала лучшей на Australian Open-2023 по количеству эйсов у женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

За семь матчей на турнире Елена Рыбакина исполнила 54 подачи на вылет. На втором месте — белоруска Арина Соболенко (2-е место), которой Рыбакина проиграла в финале, — 46 эйсов. Тройку лучших замыкает чешская теннисистка Каролина Плишкова (20-е место) — за три матча у нее 31 эйс. Также в топ-5 попали француженка Каролин Гарсия (5-е место) — 25 эйсов и хорватка Донна Векич (33-е место) — 24 эйса.

Напомним, для Елены Рыбакиной это был второй финал турнира Большого шлема в карьере после ее прошлогоднего триумфа на Уимблдоне.





Фото: ktf.kz



