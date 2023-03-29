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    Елена Рыбакина стала лидером по количеству эйсов на турнирах WTA в 2023 году

    29 Марта 2023, 14:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Елена Рыбакина вышла на первое место по количеству эйсов в WTA-туре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации тенниса.

    Первая ракетка Казахстана (7-я в мире) в 25 матчах наколотила 201 эйс в турнирах WTA.

    Кроме того, Рыбакина впервые в карьере вышла в полуфинал Miami Open. Победа над итальянкой Мариам Тревизан стала для казахстанки 12-й кряду на уровне WTA. В полуфинале престижного турнира казахстанка сыграет с третьей ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой.

    Видео победы над Мариам Тревизан можно посмотреть здесь.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Спорт Теннис Рыбакина Елена
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