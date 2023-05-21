Елена Рыбакина стала четвертой ракеткой мира

РИМ. КАЗИНФОРМ - Благодаря победе в Риме лидер женской сборной Казахстана заработала 521 754 евро призовых, 1000 рейтинговых очков и в обновлённом женском мировом рейтинге поднимется на четвертую строчку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Напомним, первая ракета Казахстана Елена Рыбакина выиграла турнир WTA 1000 в Риме. Ее соперница по финалу украинка Ангелина Калинина (47 WTA) из-за травмы левого бедра снялась при счете 6:4, 1:0 в пользу Рыбакиной.

По ходу турнира Рыбакина обыграла Ясмин Паолини (Италия), Анну Калинину (Россия), Маркету Вондрусову (Чехия), Игу Свёнтек (Польша), Елену Остапенко (Латвия).

Елена выиграла второй титул WTA 1000 в сезоне и карьере. Всего это ее пятый титул и второй – на грунте в одиночном разряде (2023 WTA 1000 Индиан-Уэллс, 2022 Grand Slam Wibledon, 2020 WTA 250 Хобарт и 2019 WTA Бухарест). Также на счету у казахстанки финалы на Открытом чемпионате Австралии и Miami Open WTA 1000 в этом году.

Кроме того, Рыбакина является рекордсменкой сезона по числу побед на турнирах WTA 1000 (19 побед). Она опережает Арину Соболенко и Игу Свёнтек, у которых по 15 выигранных встреч.

Рыбакина набрала 5090 очков и поднялась на четвертое место в рейтинге WTA, опередив француженку Каролин Гарсию — у нее 5025 очков. Отметим, что перед стартом турнира казахстанка занимала шестое место. Лидером на данный момент является польская теннисистка Ига Швёнтек — 8940 очков, на втором месте — белоруска Арина Соболенко — 7541 очко, на третьем — американка Джессика Пегула — 5205 очков.

Это второй титул Елены Рыбакиной в 2023 году: в марте она стала победительницей турнира в Индиан-Уэллсе (США).



