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    Елена Рыбакина с победы стартовала на турнире в Майами

    24 Марта 2023, 10:26

    МАЙАМИ. КАЗИНФОРМ - Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина начала свое выступление на крупном турнире в Майами (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Занимающая седьмую строчку рейтинга WTA Рыбакина взяла старт со второго круга соревнований, где её соперницей стала 64-я ракетка мира из России Анна Калинская. В первой партии казахстанка отыграла брейк и завершила её в свою пользу (7:5). После этого Елена уже сама позволила оппонентке отыграть преимущество (4:6) и сравнять счет по сетам. В итоге Рыбакина сумела забрать решающую партию (6:3), одержав тяжелую победу.

    На стадии 1/16 финала Рыбакина встретится с представительницей Испании Паулой Бадосой (29).

    Напомним, что Елена Рыбакина триумфально провела предыдущий «Мастерс» в США — первая ракетка Казахстана взяла титул в Индиан-Уэллсе, обыграв в финале белоруску Арину Соболенко (7:6, 6:4).

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт США Теннис Рыбакина Елена
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