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    Елена Рыбакина проиграла в первом матче на турнире в Мадриде

    28 Апреля 2023, 19:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Титулованная казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (седьмая ракетка мира) провела матч второго круга одиночного разряда на турнире WTA Madrid Open в Испании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Во встрече с российской спортсменкой Анной Калинской (62-я ракетка мира) Рыбакина потерпела поражение в трех сетах с общим счетом 5:7, 6:4, 2:6. Игра продлилась два часа и 14 минут.

    За время игры казахстанка исполнила девять подач навылет и совершила четыре двойные ошибки. Также Елена выиграла семь очков и два гейма подряд.

    Этот матч стал первым для Рыбакиной в одиночном разряде, так как она сразу была сеяна во второй круг соревнований.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Теннис Рыбакина Елена
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