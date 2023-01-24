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    Елена Рыбакина пробилась в полуфинал турнира Большого шлема во второй раз

    24 Января 2023, 09:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 25-я ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина обыграла Елену Остапенко на Australian Open — 6:2, 6:4, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса РК.

    На «Мельбурн Парк. Род Лэйвер Арена» состоялся матч 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии, в котором сошлись 23-летняя казахстанка Елена Рыбакина (25-я ракетка мира) и 25-летняя представительница Латвии Елена Остапенко (17 номер рейтинга).

    Встреча завершилась победой Елены Рыбакиной – 6:2, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час и 21 минуту. На счету казахстанки – девять эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести (67%).

    В полуфинале Елена Рыбакина сыграет с победительницей противостояния Джессика Пегула (США) – Виктория Азаренко (Белоруссия).

    Ранее сообщалось, что в третьем круге Открытого чемпионата Австралии Елена Рыбакина в паре с Анастасией Павлюченковой проиграла паре Сюко Аоямы/Эны Шибахары из Японии.

    Фото: ktf.kz

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

    Спорт Теннис Рыбакина Елена
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