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    Елена Рыбакина отыграла матчбол и сотворила камбэк на турнире в Майами

    26 Марта 2023, 10:12

    МАЙАМИ. КАЗИНФОРМ - Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина провела матч против 29-й ракетки мира Паулы Бадосы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Спортсменки встретились в рамках 1/16 финала крупного турнира в Майами (США). Занимающая седьмое место рейтинга WTA Рыбакина неожиданно проиграла первый сет (3:6) и была близка к поражению во втором, однако Елене удалось сделать обратный брейк, отыграть матчбол и завершить партию в свою пользу (7:5). Решающий сет также прошел в напряженной борьбе и в итоге остался за казахстанкой (6:3). Противостояние продолжалось 2 часа и 33 минуты.

    В следующем круге Рыбакина сыграет против победительницы пары Петра Мартич (41) — Элиза Мертенс (39).

    Напомним, что до выступления на турние в Майами Елена Рыбакина завоевала главный трофей на другом «Мастерсе» в Индиан Уэллсе, победив в финале представительницу Беларуси Арину Соболенко (7:6, 6:4).

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Видео Теннис Рыбакина Елена
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