Елена Рыбакина официально стала четвертой ракеткой мира

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг лучших теннисисток мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Лидер сборной Казахстана Елена Рыбакина, благодаря победе на турнире WTA 1000 в Риме, поднялась на четвертое место в мировом рейтинге. От третьей строчки, которую занимает американка Джессика Пегула, её отделяют лишь 115 баллов.

Лучшая казахстанская теннисистка в парном разряде Анна Данилина поднялась с 26-го на 24-е место. Улучшила свои позиции в рейтинге и Жибек Куламбаева, которая сейчас занимает 197 строчку.

Рейтинг WTA. Положение на 22 мая

4 (+2). Елена Рыбакина (Казахстан) – 5090

61 (-10). Юлия Путинцева (Казахстан) – 916

481(-1). Гозаль Айнитдинова (Казахстан) – 96

1143 (+3). Аружан Сагандыкова (Казахстан) – 9

Елена Рыбакина закрепилась на второй строчке чемпионской гонки WTA сезона 2023. Она увеличила отрыв от идущей третьей в этом рейтинге польки Иги Швентек. Теперь разница между ними составляет 1131 балл. В то же время, еще более существенно сократился разрыв между Еленой и лидером чемпионской гонки - белорусской теннисисткой Ариной Соболенко. Теперь Соболенко опережает Рыбакину на 564 балла, двумя неделями ранее разница между первым и вторым местом в чемпионской гонке составляла 1554 очка.

Теннисистки, занявшие первые восемь мест в чемпионской гонке, получают право принять участие в Итоговом турнире WTA на финише сезона.