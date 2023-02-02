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    Елена Рыбакина номинирована на «Лучшую теннисистку месяца»

    2 Февраля 2023, 00:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Популярный Twitter-аккаунт о теннисе Relevant Tennis предложил своим подписчикам выбрать лучшую теннисистку по итогам января. В список номинантов попала казахстанская спортсменка Елена Рыбакина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    В список попали белоруски Арина Соболенко и Виктория Азаренко, казахстанка Елена Рыбакина, полька Магда Линетт, американка Джессика Пегула, швейцарка Белинда Бенчич и китаянка Чжу Линь.

    Главным достижением Елены Рыбакиной в январе стал выход в финал Australian Open, где она уступила Арине Соболенко — 6:4, 3:6, 4:6. Для Елены Рыбакиной это был второй финал турнира Большого шлема после ее прошлогодней победы на Уимблдоне. Следующим турниром Елены станет Abu Dhabi Open, который пройдет с 6 по 12 февраля в столице ОАЭ, где ее включили в число главных фаворитов.

    Фото: sports.kz

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

    Спорт Теннис Рыбакина Елена
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