Электростимуляцию костей при переломах предлагают использовать ученики NIS Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Ученики карагандинской Назарбаев Интеллектуальной школы изучили зарубежный опыт и предлагают внедрить на практике метод электростимуляции костей при переломах. Свой проект они представили на выставке научных работ к десятилетию учебного заведения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Электростимуляция костей для ускорения заживления повреждений – один из действенных альтернативных способов лечения при переломах, говорят девятиклассники Алдияр Накып и Сұлтанби Исатай. По их мнению, классический способ лечения переломов костей – ограничение движения с помощью гипсовой повязки – устарел. Он требует длительного времени как для срастания костной ткани, так и для дальнейшего восстановления. Метод электростимуляции позволит ускорить процесс регенерации костных тканей, уверены юные ученые.

«Электростимуляция уже применяется в некоторых зарубежных клиниках. В Казахстане этот метод еще не используется, несмотря на то, что он способствует быстрому восстановлению пациентов. По данным ученых, если в течение трех месяцев проводить электростимуляцию поврежденных участков костей в 3–9 ампер, то время срастания сократится до трех месяцев. Тогда как при обычном лечении иногда требуется до девяти месяцев. Мы в своем проекте показали все плюсы применения этого метода. Хотели бы, чтобы наши травматологи взяли его на вооружение», - отмечают школьники

На выставке научных проектов в честь юбилея школы также представлена работа учениц девятого класса Дильназ Татибековой и Айнары Курмаш. Они создали игру «Археологическая экспедиция», с помощью которой школьникам можно интересно объяснять сложные темы по истории, а также научить их отличать Бегазы-Дандыбаевскую культуру от Андроновской.

«Эту игру можно применять на уроках истории при разборе периодов. В будущем мы намерены разработать мобильное приложение этой игры, чтобы она стала доступной для широкого круга школьников», - говорит Дильназ Татибекова.

Всего на выставке было представлено более десяти различных проектов, среди которых умная парковка, получение субстанции экдистерона из растений и др.

Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления открылась в Караганде в феврале 2013 года. За это время она выпустила 946 учеников, 494 из них поступили в казахстанские вузы, 249 – в национальные университеты и 203 – в зарубежные.

«22 наших выпускника поступили в топ-100 учебных заведений мира, среди которых университеты Лиги Плюща. У нас работают 56 магистров, четыре доктора Phd, один кандидат наук. Из 946 выпускников школы 97 окончили ее с отличием и еще 63 стали обладателями знака «Алтын белгi». В копилке достижений учащихся 60 золотых, 90 серебряных и 150 бронзовых наград по химии, математике, информатике, казахскому языку, географии, истории, физике, завоеванных на республиканских и международных олимпиадах», – отметил директор школы Равиль Якупов.



