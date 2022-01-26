Электроснабжение Узбекистана восстановлено на 70%

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Узбекистане электроснабжение на 03:50 среды восстановлено на 70%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РУз.

«В первую очередь электроэнергией были обеспечены население и социальные объекты», — говорится в сообщении.

В Ташкенте и некоторых регионах подача электроэнергии восстановлена полностью. Однако аварийная ситуация могла повлечь за собой неполадки на трансформаторных пунктах и подстанциях, поэтому некоторые объекты всё ещё не подключены к электричеству. Устранения локальных неполадок занимаются специальные бригады, которые выезжают на места.

Во многих районах столицы до сих пор отсутствует водоснабжение и отопление. В Ташкенте все 12 центральных котельных возобновили работу. Вновь запущены 175 из 202 локальных котельных. По стране запущены 364 из 500 котельных в системе Министерства ЖКО.

Как передает Кабар, в 22:12 пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов заявил, что ситуация находится под личным контролем главы государства. Он подчеркнул, что соответствующие организации принимают все необходимые меры.

Он также сообщил, что правоохранительные органы перешли на усиленный режим работы. Практически весь личный состав органов внутренних дел был привлечён к обеспечению общественной безопасности, порядка на дорогах, а также охране личного имущества граждан.

Кроме того, медицинские учреждения, включая центры по борьбе с коронавирусом, были подключены к альтернативным источникам электроэнергии. В заключении он посоветовал соблюдать все меры предосторожности, в частности соблюдать те меры, которые ранее были озвучены сотрудниками МЧС.

Ранее сообщалось, что по поручению президента Узбекистана создана правительственная комиссия во главе с премьер-министром для выявления и устранения причин масштабного отключения электроэнергии.

Масштабное отключение электричества по стране произошло в 11:00 вторника.