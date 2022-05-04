Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Электронные документы планируют юридически уравнять с бумажными в Казахстане

    4 Мая 2022, 12:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Электронные документы планируется сделать юридически равнозначными их бумажным аналогам. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК одобрен в первом чтении проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам стимулирования инноваций, развития цифровизации и информационной безопасности».

    «С каждым годом граждане все активнее используют цифровые документы для своих нужд. Например, только в прошлом году цифровыми документами воспользовались 32 млн раз. Для сравнения, в 2020 году – всего 3,6 млн раз. Законопроектом предусматривается закрепить юридическую равнозначность электронных документов их бумажным аналогам, устранить имеющиеся коллизии и разночтения в законах, которые препятствуют полноценному применению электронных документов, расширить сферу применения сервиса цифровых документов», – заявил Багдат Мусин, представляя законопроект.

    Министр напомнил, что о необходимости юридического признания базовых документов в электронном формате говорил Глава государства на расширенном заседании Правительства 26 января 2021 года. Законопроектом предусмотрен перевод в электронный формат свидетельств по государственной регистрации актов гражданского состояния: свидетельства о рождении, заключении и расторжении брака и другие.

    Это будет удобно для граждан тем, что исключается необходимость очной явки, гражданин в любое время сможет распечатать либо предъявить электронную версию с QR-кодом. В случае утери документа исключается необходимость обращения за дубликатом. Сохраняется возможность получения документа на бумажном носителе по желанию самого гражданина либо в случае выезда за пределы страны.

    Мусин также сообщил, что функции по государственной регистрации актов гражданского состояния будут переданы в Государственную корпорацию «Правительство для граждан», которая обладает необходимой сервисной инфраструктурой и компетенциями для оказания госуслуг.

    Законопроектом предусмотрен пакет поправок по полноценному запуску цифровой трансформации государственного управления. Это закрепление цифровой трансформации в качестве приоритета в деятельности госаппарата и внедрение инструментов реинжиниринга бизнес-процессов, определение статуса уполномоченного органа в сфере информатизации и его подведомственной организации.

    Фото: stock.adobe.com

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Мажилис Цифровой Казахстан МЦРИАП
    Новости по теме
    Новости по теме
    Национальный доклад по защите прав журналистов подготовят в Казахстане
    В Казахстане планируют сократить время рассмотрения запросов от СМИ
    Автоматизированная система госконтроля бизнеса заработает в Казахстане с 2024 года
    Международный форум по цифровизации сельского хозяйства в РК: от теории к практике
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске