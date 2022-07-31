Электронную базу молодежи категории NEET создали в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Четверть жителей Жамбылской области составляет молодежь, при этом 10% - молодежь категории NEET, которая не работает, не занята образованием или профессиональной подготовкой и находится вне систем образования и занятости. В рамках государственной молодежной политики поставлена задача снижения этой категории. В Таразе обсудили, как выполнить эту задачу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В парке Победы прошла встреча акима области Нуржана Нуржигитова с молодежью. В обсуждении возможностей получения молодыми людьми качественного образования и достижения конкурентоспособности участвовали руководители молодежных ресурсных центров, лидеры молодежных организаций, волонтеры.

«Молодежь - это будущее нашей страны, она должна быть образованной, воспитанной, конкурентоспособной. Это одно из приоритетных направлений государственной политики. В начале года был проведен анализ, изучение молодежи региона. Тогда мы заметили, что 10% NEET молодежи не хочет учиться и работать», - сказал глава региона.

Сложности экономической ситуации приводят к тому, что молодые люди, получая образование, не всегда работают на соответствующих их компетенции должностях. Приоритетной задачей является создание новых рабочих мест, востребованность молодежи на рынке труда, сказал он.

«Теперь нам нужно реализовать новые инициативы. Готовы реализовывать хорошие, рациональные идеи, высказанные молодежью. Мы должны максимально сосредоточиться на снижении доли молодежи категории NEET», - отметил Нуржан Нуржигитов.

В рамках государственной молодежной политики в Жамбылской области реализуется проект «Серпін-2050», по которому происходит учебная миграция из южных трудоизбыточных регионов страны в области Казахстана, испытывающих дефицит рабочих кадров, так создается равномерное распределение образовательных и трудовых ресурсов. По проекту «Серпін-2050» 1 067 жамбылцев поступили в вузы других областей.

В 2022 году запущена программа льготного кредитования жилья «Әулиеата жастары», по которой молодые люди смогут получить жилье. Эти же задачи решает и проект «Асарлатып үй салу», по которому ежегодно малообеспеченные семьи становятся новоселами. Закрепиться на рабочем месте молодым людям помогает программа «С дипломом — в село!».

«Мы являемся свидетелями активной работы волонтеров нашего региона, трудового отряда «Жасыл ел» по благоустройству и озеленению областного центра. Считаем, что можно увеличить их рабочий сезон с 9 до 12 месяцев. А молодым людям, задействованным в трудовых отрядах, выделить два-три городских парка и поручить следить за их чистотой. Если молодежь ответственно относится к таким инициативам, то дело пойдет вперед», - говорит Нуржан Нуржигитов.

Руководитель облуправления по вопросам молодежной политики Серикбол Бериккожа отметил, что ведомство активно работает с молодежью категории NEET. Стоит задача до конца года вдвое сократить число незанятых молодых людей. Для этого ведется активный диалог с активистами, предпринимателями и волонтерами региона.

«В сентябре будут готовы документы на реализацию грантов в сфере высоких технологий. Сумма вознаграждений составит от 300 до 500 тыс. тенге, итоговые проекты и направления финансирования будут определены к декабрю. Установлены персональные данные и разработана электронная база - около 25 тыс. (молодых людей - прим.ред.) NEET. Выясняется, что около 10 тыс. молодых людей из списка намерены учиться и работать», - сообщил спикер.

В рамках проекта Главы государства «Тәуелсіздік» предусматривается выделение грантов на 15 проектов по семи направлениям, планируется распределить гранты ко Дню Независимости, направив на развитие инфраструктуры, необходимой молодежи, сказал он.

Председатель Молодежного крыла «Жастар рухы» областного филиала партии AMANAТ Уалихан Болатбек отметил необходимость выделения средств на развитие массового спорта в регионе для финансирования проведения не одного массового марафона в год, а двух или трех. В ходе обсуждения глава региона Нуржан Нуржигитов заверил, что средства будут выделены, после того как поступит заявка.

По информации пресс-службы ведомства, в 2022 году на реализацию молодежной политики в Жамбылской области предусмотрено 1,4 млрд тенге. Это в два раза выше, чем в 2021 году.



