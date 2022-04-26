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    Электронное голосование поддержали 34,2% молодежи ВКО – результаты опроса ЦИК РК

    26 Апреля 2022, 17:25

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Председатель Центризбиркома Нурлан Абдиров провел ряд встреч с общественностью Восточно-Казахстанской области, где обсуждались вопросы совершенствования избирательного процесса и реформы, озвученные в Послании Президента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЦИК РК.

    В здании Центрального дома культуры «Ертіс концерт» состоялась большая встреча главы ЦИК с представителями политических партий, НПО, СМИ, лидерами общественного мнения, блогерами, членами избиркомов Восточно-Казахстанской области. В мероприятии приняли участие 396 человек.

    Состоялся обстоятельный разговор, в ходе которого обсуждены избирательные реформы, озвученные в Послании Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана 16 марта 2022 года.

    Депутат городского маслихата Аскерхан Актай выступил в поддержку предлагаемым новшествам и подчеркнул, что в контексте избирательных реформ важно повышение электоральной культуры избирателей.

    Состоялись дискуссии по введению электронного голосования, обеспечению открытости и прозрачности работы территориальных и участковых избирательных комиссий, проведению дебатов при выборах сельских акимов и использованию социальных сетей в качестве агитационных площадок.

    Председатель регионального совета деловых женщин Елена Березинская отметила, что в последнее время количество людей, желающих стать наблюдателями, заметно выросло. Тем не менее, наблюдатель должен быть подготовленным к профессиональному наблюдению, понимать, как проходит выборный процесс. В этой связи возникает вопрос, какие организации должны проводить обучение наблюдателей. Представителями Центризбиркома было отмечено, что задача любых общественных объединений и политических партий, которые направляют наблюдателей – максимально их подготовить. Поэтому обучение наблюдателей должно проводиться коуч-тренерами и квалифицированными юристами, специализирующимися на избирательном законодательстве.

    Со стороны общественности выдвинуто предложение по актуализации составов избирательных комиссий перед выборами. Вместе с тем, некоторые участники отметили, что полное обновление территориальных и участковых избирательных комиссий неэффективно с точки зрения рационального менеджмента. В современный период избирательными комиссиями накоплен определенный опыт работы, проведены различные избирательные кампании, на системной основе в межэлекторальный период проводится обучение. Поэтому необходимо эффективно использовать уже имеющиеся кадровый потенциал избирательных комиссий.

    Представитель ОСДП Виктор Калгин выступил с предложением упростить требования для кандидатов в сельские акимы в части требования наличия высшего образования и стажа работы на государственной службе. Другие участники выразили мнение, что для работы с нормативно-правовыми актами и бухгалтерией сельским акимам необходимо иметь соответствующее образование и определенный опыт. С внедрением бюджета четвертого уровня сельские акимы финансовыми средствами распоряжаются самостоятельно. Поэтому важную роль играют образование и профессиональные навыки.

    Председатель общественного совета города Усть-Каменогорска Инесса Чернышева выступила с призывом не допускать применения незаконных манипулятивных технологий в выборных кампаниях, т.к. современные процессы глобализации информационного пространства несут в себе потенциальные угрозы внешнего вмешательства в избирательный процесс.

    Встреча Председателя ЦИК со студентами вузов и колледжей прошла в Восточно-Казахстанском университете имени С. Аманжолова с участием 285 человек.

    Состоялся обстоятельный обмен мнения, в том числе привлечения молодежи в выборный процесс.

    В формате открытого диалога молодежь получила ответы на интересующие вопросы, связанные со смешанной избирательной системой при проведении выборов депутатов Мажилиса и маслихатов.

    Студент Вадим Дрепин поделился своим опытом участия в 2021 году в республиканской олимпиаде среди студентов вузов Казахстана «Избирательные системы стран мира», организованной ЦИК, и предложил на системной основе проводить подобные мероприятия.

    Также, как и в других регионах, активно обсуждался вопрос о внедрении электронного голосования. Молодежью отмечено, что в настоящее время многие страны опробовали электронное голосование, расширяются его различные формы, в том числе дистанционное, многодневное и досрочное. В этой связи предложено изучить мировой опыт и внедрять данный вид голосования постепенно.

    Студентка Аяулым Каркын выразила желание стать волонтером и наблюдателем в будущих электоральных процессах и отметила необходимость привлечения молодежи в составы избирательных комиссий.

    В ходе встречи проведено онлайн-анкетирование по актуальным темам избирательного процесса. Результаты опроса среди молодежи показали следующее: 34,2 % опрошенных поддерживают внедрение электронного (дистанционного) голосования; 69,6 % респондентов считают, что кандидат в Президенты страны должен знать государственный язык и лингвистический экзамен обязателен; 53,8 % опрошенных ответили, что гражданин, имевший судимость, не может выдвигаться на выборные должности Президента, депутата, акима. Также 44 % респондентов ответили, что депутат, избранный по партийному списку, не может менять свою партийную принадлежность.

    Также в этот день представители Центризбиркома провели обучающий семинар для членов территориальных и участковых избирательных комиссий.

    Встречи Председателя Центризбиркома с общественностью и молодежью Восточно-Казахстанской области, как и в других регионах, транслировались в социальных сетях.

    Следующая рабочая поездка Нурлана Абдирова запланирована в Карагандинскую область на 26-27 апреля.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Восточно-Казахстанская область Общество Молодежь Реформы Токаева Политика ЦИК Послание Президента РК-2022
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