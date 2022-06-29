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    Электрички из Алматы до города Конаев приостановили из-за низкого спроса

    29 Июня 2022, 18:49

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пригородные железнодорожные перевозки по маршрутам «Алматы-Капшагай» и «Алматы-Казыбек бек (станция Узынагаш)» осуществлялись с 2017 по 2021 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Из-за низкого пассажиропотока маршрута «Алматы-Капшагай», расчетный тариф на одного пассажира составил 3122 тенге, в связи с чем железнодорожное сообщение по данному направлению приостановлено», - сообщили в пресс-службе акимата Алматы.

    В 2017 году акимат Алматы запустил пригородные железнодорожные сообщения.

    По направлению «Алматы-Капшагай» протяженность составляла 71 км, среднее время в пути - 1 час 30 минут. По Узынагашскому направлению протяженность - 37 км, среднее время в пути – 1,5 часа, два раза в день в оба направления.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Туризм Транспорт Конаев
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