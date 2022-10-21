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    Электоральная кампания проходит в правовом поле - Генпрокуратура РК

    21 Октября 2022, 21:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Нарушений в период электоральной кампании пока не зафиксировано. Об этом заявил заместитель Генерального прокурора РК Жандос Умиралиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Электоральная кампания на текущий момент проходит в правовом поле. Каких-либо нарушений не зафиксировано. Для дальнейшего обеспечения законности проведения выборной кампании прокурорами налажено тесное взаимодействие с государственными и правоохранительными органами, а также избирательными комиссиями», - сказал Жандос Умиралиев в ходе заседания ЦИК.

    Он также заявил, что по каждому факту нарушения будут приниматься все правовые меры, предусмотренные законами.

    Ранее в Генпрокуратуре казахстанцев предупредили об ответственности за нарушение правил предвыборной агитации.

    Сегодня в 18:00 стартовала предвыборная агитация кандидатов в Президенты Казахстана.

    Шесть человек зарегистрированы кандидатами в Президенты. Сегодня в 18:00 завершена регистрация кандидатов в Президенты Казахстана.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Генпрокуратура Выборы Президентские выборы - 2022
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