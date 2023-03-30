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    Electronic Arts Inc планирует сократить 6% своих сотрудников

    30 Марта 2023, 19:40

    КАЛИФОРНИЯ. КАЗИНФОРМ - Крупнейший производитель видеоигр Electronic Arts Inc анонсировал планы по увольнению примерно шести процентов сотрудников, а также планы по сокращению офисных помещений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

    Electronic Arts Inc, в которой на конец марта прошлого года работало около 12 900 сотрудников, ожидает понести расходы в размере 170-200 миллионов долларов в связи с планами по реструктуризации.

    «Уделяя большое внимание нашим активам, мы решили отказаться от проектов, которые не вносят вклад нашей стратегии, пересмотреть деятельность в области недвижимости, а также реорганизовать некоторые наши команды», - сообщил глава компании Эндрю Уилсон.

    Electronic Arts Inc, которая является производителем серии видеоигр FIFA и The Sims, создаст возможности для своих сотрудников перейти к реализации других проектов, в крайнем случае обеспечит выплату компенсации, сообщил Уилсон в блоге компании.

    По всему миру отмечается снижение расходов игроков в связи с растущей инфляцией, что создает проблемы для производителей игр, которые наблюдали стремительный рост в прибылях во время пандемии.

    По данным аналитической фирмы Circana, с начала года продажи в области видеоигр остановились на прежнем уровне, а расходы на создание игрового контента на различных платформах снизились на два процента.

    Также сообщается, что Electronic Arts снизила свой прогноз по годовым продажам в январе после того, как компания приостановила релиз игры, основанной на франшизе «Звездные войны».

    Согласно Circana, новая игра Hogwarts Legacy («Хогвартс. Наследие»), созданная компанией Warner Bros Discovery, заняла первое место в чарте продаж в феврале.

    Сообщается, что массовые сокращения в основном происходят в технологических компаниях из-за возможного экономического спада в связи с ростом процентных ставок во всем мире.

    Так, компании Meta Platforms Inc и Amazon.com Inc сообщили о второй волне увольнений в этом месяце. По данным Challenger, Gray & Christmas Inc, техкомпании сократили 63 000 сотрудников по всему миру за два месяца этого года.

    Автор:

    Adlet Seilkhanov

    США Мировые новости Технологии
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