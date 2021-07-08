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    Елдос Жумагулов: Акимы станут ближе к народу

    8 Июля 2021, 21:45

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области 25 июля стартуют прямые выборы акимов сельских округов, сёл и посёлков. В преддверии важного политического события своё мнение высказал Елдос Жумагулов, политолог, старший преподаватель кафедры политологии и социологии КарУ имени Е. А. Букетова.

    Он отметил, что подобные выборы важны в первую очередь для народа.

    «Какие плюсы в прямых выборах? Во-первых, возрастёт ответственность акимов перед населением, ведь именно народ выберет и выдвинет их. Они будут находиться в прямом подчинении не у вышестоящих органов, а у народа. Во-вторых, население сможет активно участвовать в жизнедеятельности родного села. Ведь, выбирая акима, сельчане уполномочивают его отстаивать свои интересы, улучшать качество жизни», – отметил Елдос Жумагулов.

    Кроме того, немаловажным является пункт «Против всех», добавил спикер. Это даёт сельчанам право выразить своё недоверие кандидатам, при этом не оспаривая самого факта выборов.

    Стоит отметить, что 25 июля в Карагандинской области планируется избрать 75 сельских акимов. Выборы пройдут в 149 населённых пунктах, где проживает более 134 тыс. человек, из которых избирателей – свыше 81 тыс. В проведении выборов будут задействованы 164 избирательные комиссии – 15 территориальных и 149 участковых.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Выборы-2021 Выборы акимов
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