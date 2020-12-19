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    Елбасы о победе Головкина: Это отличный подарок всем казахстанцам ко Дню Независимости

    19 Декабря 2020, 12:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нурсултан Назарбаев поздравил Геннадия Головкина с уверенной победой в боксерском поединке против Камила Шереметы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Первого Президента РК - Елбасы.

    «Этой победой ты вписал новую славную страницу в летопись казахстанского и мирового бокса, став в 21-й раз чемпионом мира в своем дивизионе. Считаю, что это отличный подарок всем казахстанцам ко Дню Независимости нашей страны. Мы гордимся твоими достижениями в спорте, силой духа и волей к победе. Уверен, что ты продолжишь свой путь победителя и мы еще не раз будем восторгаться твоими достижениями», - говорится в поздравительной телеграмме Елбасы Геннадию Головкину по случаю защиты титулов чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO.

    Напомним, ранее Геннадий Головкин поздравил казахстанцев с Днем независимости и поблагодарил за поддержку.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт День Независимости Первый Президент - Елбасы
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