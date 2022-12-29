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    Эльвира Азимова назначена председателем Конституционного суда РК

    29 Декабря 2022, 10:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Азимова Эльвира Абилхасимовна назначена председателем Конституционного суда Республики Казахстан с 1 января 2023 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Указ о назначении Азимовой Э.А.


    Назначить Азимову Эльвиру Абилхасимовну Председателем Конституционного Суда Республики Казахстан с 1 января 2023 года.

    Президент

    Республики Казахстан К.Токаев

    Астана, Акорда, 29 декабря 2022 года

    № 68

    Эльвира Азимова была уполномоченным по правам человека в Республики Казахстан.

    Родилась в г. Джамбуле (ныне - г. Тараз) в 1973 году. Окончила Международный казахско-турецкий университет имени Х.А. Яссауи, юрист-международник (1996).

    Трудовая деятельность: работа в Министерстве юстиции РК (1996); ведущий, главный консультант управления международного правового обеспечения (1996-1999); заместитель начальника, начальник управлений департаментов законодательства, международного права и протокола (1999-2005); директор департаментов подзаконных актов и международного права, защиты имущественных прав государства, договоров и претензионно-исковой работы (2005-2010); директор департамента экспертизы международных договоров Министерства юстиции РК (2010-2013); заместитель министра юстиции Республики Казахстан (2013-2019).

    На занимаемой должности - с сентября 2019 года.

    Награждена орденом «Құрмет» (2013); медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2012), «За вклад в создание Евразийского экономического союза» I степени (2015), «За вклад в развитие Евразийского экономического союза» (2019); Почетной грамотой Республики Казахстан (2007).


    Фото из открытых источников
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