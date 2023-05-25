Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Экспортные контракты на $35 млн заключили казахстанские товаропроизводители в Кыргызстане

    25 Мая 2023, 22:53

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Бишкеке состоялся торгово-экономический форум с участием товаропроизводителей Казахстана и Кыргызстана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В мероприятии приняли участие более 100 предприятий двух стран, а также представители национальных компаний и государственных органов.

    В своем выступлении вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев сообщил о готовности казахстанских предприятий увеличить поставки обработанной продукции на рынок Кыргызской Республики на сумму более чем $100 млн.


    «Казахстан входит в тройку основных торговых партнеров Кыргызстана и является одним из основных партнеров в Центральной Азии. С 2005 года страна активно инвестирует в экономику Кыргызстана. За этот период общий объем инвестиций составил $1,2 млрд. Экспорт казахстанских товаров в КР за 2022 год составил $745 млн и увеличился на 10,5%. Такие торгово-экономические миссии способствуют взаимному увеличению товарооборота. Казахстан дополнительно мог бы нарастить товарооборот еще на $100 млн за счет экспорта переработанной казахстанской продукции. По итогам проведенных в рамках этой миссии встреч казахстанские предприниматели заключили экспортные контракты на поставку отечественных товаров в Кыргызстан на $35,2 млн, что более чем в два раза больше показателей прошлого года», - отметил вице-министр торговли и интеграции РК.


    Заместитель министра экономики и коммерции Кыргызской Республики Искендер Асылкулов подчеркнул важность проводимого бизнес-форума, который способствует объединению бизнес-кругов двух братских стран.

    «Данный бизнес-форум является важным событием для развития двухстороннего сотрудничества и установления деловых тесных взаимоотношений между представителями бизнеса Кыргызской Республики и Республики Казахстан. Каждое такое мероприятие придает новый импульс для создания устойчивых отношений, обмена опытом и установления контактов с целью расширения сотрудничества между бизнес-кругами двух государств. Казахстан для Кыргызстана является одним из основных стратегических, торгово-экономических партнеров. Укрепление и развитие двухсторонних отношений с Республикой Казахстан являются одними из важных направлений во внешнеэкономической политике Кыргызской Республики», - подчеркнул заместитель министра экономики и коммерции КР.

    По мнению директора по экспорту казахстанской птицефабрики «Казгер-Кус» Коригова Рамзана, площадки бизнес-форумов значительно облегчают предпринимателям поиск потенциальных торговых партнеров и дают возможность установления и развития прямых бизнес-контактов.


    «Сегодня нашей компании удалось заключить крупный контракт с кыргызским дистрибьютором куриного яйца. Торгово-экономическая миссия послужила мостиком в налаживании отношений между предпринимателями Казахстана и Кыргызстана. Такие мероприятия должны проходить часто и на постоянной основе, на которых закладывается фундамент для долгосрочных и взаимовыгодных торговых отношений», - считает представитель казахстанской компании.


    Заместитель генерального директора АО «QazTrade», выступившего организатором бизнес-форума, Нурлан Кулбатыров отметил важность и потребность в продвижении несырьевого экспорта.

    «На сегодняшний день нами проведено около пяти торгово-экономических миссий в разных странах. Большой акцент делается на экспорт товаров в Центрально-Азиатском регионе. Идет усиление региональной торговли внутри ЦА, увеличение взаимных товарооборотов между ее странами. Через площадки ТЭМ мы ожидаем удвоить показатели взаимной торговли Казахстана и Кыргызстана, которые на сегодняшний день превышают 1 млрд долларов США. В результате проведенных переговоров более 20 казахстанских компаний договорились о поставках металлоконструкций, дизельных генераторов, строительных материалов, товаров химической промышленности, минеральных удобрений, а также продуктов питания в виде кондитерских изделий, куриного яйца и яичного порошка, лапши, джемов, яблочного сока, меда на общую сумму 35 млн долларов США», - заключил Нурлан Кулбатыров.

    Форум завершился деловыми переговорами участников в формате «B2B», в результате которых предприниматели двух стран получили возможность наладить прямые двусторонние связи с партнерами и расширить возможность экспорта своих товаров.

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

    Экономика Кыргызстан Сотрудничество Минторговли
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев поделился казахстанским видением развития ЕАЭС
    Касым-Жомарт Токаев озвучил решения по созданию общей цифровой системы транзита товаров
    Президент РК: Казахстан готов выступить в качестве центра развития евразийской промышленной кооперации
    Упрощение торговли и стипендиальные программы: почему Казахстану и ЕС важно развивать отношения
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз