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    Эксперты ООН  оценивают готовность казахстанского миротворческого контингента

    25 Мая 2022, 19:27

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Эксперты департамента операций по поддержанию мира ООН прибыли в Казахстан с консультативным визитом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Главная цель посещения Центра миротворческой подготовки (КАЗЦЕНТ) – ознакомление с его деятельностью и определение готовности казахстанского контингента «голубых касок» к участию в операциях ООН по поддержанию мира в рамках системы готовности миротворческого потенциала.

    Эксперты изучили основные направления учебного процесса миротворцев, включая обучение английскому языку и изучение норм международного гуманитарного права.

    Практические действия были продемонстрированы на учебном центре миротворческой подготовки в поселке Тлендиева Алматинской области.

    Сводным подразделением отработаны задачи по несению службы на контрольно-пропускных и наблюдательных пунктах, сопровождению конвоев с гуманитарным грузом, охране важных объектов, проведению комплекса мероприятий по защите гражданского населения и при патрулировании местности.

    Эксперты оценили действия подразделений беспилотных летательных аппаратов, технические возможности БЛА, их способность ведения наблюдения и сбора информации.

    Специалистами инженерно-саперных подразделений выполнены действия по обнаружению самодельных взрывных устройств и дальнейшие действия по их уничтожению.

    Посетив Центр военной медицины Министерства обороны, представители ООН ознакомились с уровнем военно-медицинской подготовки военнослужащих ВС РК.

    По итогам оценочно-консультативного визита будет дана предварительная оценка уровню подготовленности миротворческого контингента Казахстана, включая оснащение вооружением, военной и специальной техникой, медицинским, тыловым и другим имуществом, с возможностью последующего продвижения в системе готовности миротворческого потенциала ООН.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    ООН Алматы Алматинская область Армия
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