Эксперты ООН оценивают готовность казахстанского миротворческого контингента

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Эксперты департамента операций по поддержанию мира ООН прибыли в Казахстан с консультативным визитом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Главная цель посещения Центра миротворческой подготовки (КАЗЦЕНТ) – ознакомление с его деятельностью и определение готовности казахстанского контингента «голубых касок» к участию в операциях ООН по поддержанию мира в рамках системы готовности миротворческого потенциала.

Эксперты изучили основные направления учебного процесса миротворцев, включая обучение английскому языку и изучение норм международного гуманитарного права.

Практические действия были продемонстрированы на учебном центре миротворческой подготовки в поселке Тлендиева Алматинской области.

Сводным подразделением отработаны задачи по несению службы на контрольно-пропускных и наблюдательных пунктах, сопровождению конвоев с гуманитарным грузом, охране важных объектов, проведению комплекса мероприятий по защите гражданского населения и при патрулировании местности.

Эксперты оценили действия подразделений беспилотных летательных аппаратов, технические возможности БЛА, их способность ведения наблюдения и сбора информации.

Специалистами инженерно-саперных подразделений выполнены действия по обнаружению самодельных взрывных устройств и дальнейшие действия по их уничтожению.

Посетив Центр военной медицины Министерства обороны, представители ООН ознакомились с уровнем военно-медицинской подготовки военнослужащих ВС РК.

По итогам оценочно-консультативного визита будет дана предварительная оценка уровню подготовленности миротворческого контингента Казахстана, включая оснащение вооружением, военной и специальной техникой, медицинским, тыловым и другим имуществом, с возможностью последующего продвижения в системе готовности миротворческого потенциала ООН.



