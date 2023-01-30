Эксперты назвали самые популярные схемы интернет-мошенников в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Представители департамента полиции Алматы и Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка на брифинге в региональной службе коммуникаций поделились характерными признаками, с помощью которых можно распознать интернет-мошенников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Старший оперуполномоченный по ОВД, управления криминальной полиции ДП Алматы подполковник полиции Еркебулан Койшибаев подчеркнул, что вопрос интернет-мошенничества находится на контроле у Главы государства. Преступления в этой сфере сегодня одни из распространенных в полицейских сводках.

«Проведенный анализ показал, что в 2017 году на территории города было зарегистрировано 90 интернет-мошенничеств, в 2018 году – 142, в 2019-ом – 666, в 2020-ом – 1677 и так далее. В прошлом году было зарегистрировано свыше 2000 таких преступлений. Есть примеры задержания интернет-мошенников, однако раскрытие этого вида преступлений представляет сложность, так как они имеют трансграничный характер, то есть потерпевший может находиться в одном месте, а подозреваемый - в другом государстве», - сообщил Еркебулан Койшибаев.

Интернет-аферисты регулярно меняют сценарии обмана, но несмотря на это, оперативники продолжают бороться с ними и защищать интересы рядовых алматинцев. Еркебулан Койшибаев перечислил основные сценарии злоумышленников.

«Например, продажи в приложениях и социальных сетях, когда мошенник получая задаток от покупателя, блокирует его и не выходит на связь. Также одним из основных видов мошенничества является «звонки из службы безопасности банков». То есть казахстанцам звонят, представляясь сотрудниками Национального банка, сотрудниками правоохранительных органов, сообщая, что на них оформили кредиты, займы либо говорят, что по их счету идут хакерские атаки и для того, чтобы их предотвратить необходимо перевести деньги с личного счета на другой. Доверчивые граждане ведутся на это», - сказал старший оперуполномоченный.

По словам Еркебулана Койшибаева, в последнее время увеличилось число мошенничеств, связанных с инвестициями. Принцип обмана тот же: звонят с незнакомых номеров, рассказывая о проектах, предлагая вложить в них деньги, обещая приумножения дохода. Получив деньги, аферисты пропадают. Также они могут скинуть фейковое приложение, на котором потерпевший будет видеть, как «растет» его доход после инвестирования, на деле же это просто обман, воспользоваться деньгами не получится. Так как функции снятия в таких приложениях нет.

Представитель департамента полиции сообщил и о новом способе обмана за счет подмены номеров (SIP-телефония) - это когда граждане стран СНГ и зарубежья совершают обзвон казахстанцев, используя технологию подмены номеров. Установить местоположение подозреваемого очень сложно. Мошенники не приобретают SIM-карты, им достаточно воспользоваться специальном софтом, который изменяет основной номер телефона. Поэтому они могут позвонить потерпевшим с абсолютно любого номера.

Полицейский рассказал о сервисах СМС-активации, где мошенники могут приобрести очень много номеров любой страны. А затем используя GSM-шлюзы конвертировать обычный звонок в интернет-звонок, при этом использовать номера банков и даже ваш личный номер, позвонив любому другому человеку. Сейчас полицейские занимаются блокированием подобных сайтов.

После того, как появилась технология подмены номеров, в полицию стали обращаться граждане, чьи номера использовали мошенники. У потерпевших, как правило, возникают претензии к владельцам номеров. Доказать, что это была подмена номера, можно обратившись к оператору сотовой связи за детализацией звонков, которая покажет, что это был не обычный телефонный трафик, а интернет-звонки.

Спикер также добавил, что очень много мошеннических действий сейчас происходят в соцсетях.

«В социальной сети Instagram также очень много уловок. Мошенники представляются известными блогерами, создают фейк-страницы, ведут от их имени активный набор людей на тот или иной инвестиционный проект, предлагают какие-то товары, бизнес. Если в отношении вас были совершены мошеннические действия с использованием фейковых аккаунтов, то вы можете обратиться в полицию», - добавил он.

Представитель пресс-службы Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Дмитрий Акмаев подчеркнул, что у финансового мошенничества есть яркие признаки. Первое, это отсутствие корреляции с рынком, если какое-либо предложение отличается от рынка в ту или иную сторону, то с очень огромной долей вероятности – это мошенничество.

«Предлагают очень высокий гарантированный доход – это мошенники, предлагают что-то намного дешевле – это мошенники. И еще у них есть второй признак - мошенник всегда звонит первый. Мы, как регулятор финансовой отрасли, точно знаем, что и у банков, и у микрофинансовых организаций есть регламент, по которому если с вашими счетами, договорами что-то происходит не так, то сначала их блокируют, о чем приходит СМС-уведомление. После чего человек приходит в отделение банка, либо сам звонит в колл-центр банка», - отметил Д. Акмаев.

Поэтому если вам кто-то звонит, лучше сразу общение прерывать. Если все же возникают сомнения, то лучше позвонить в колл-центр Агентства по регулированию и развитию финансового рынка по номеру: 1459.

Отвечая на вопрос журналиста, Дмитрий Акмаев сообщил, что проблема появившихся интернет-мошенничеств в РК - не развитие цифровизации.

«Проблемы мошенничеств происходят не по вине цифровых систем. Напротив, наши банковские системы защищены, так как имеют несколько степеней защиты. 99% всех мошенничеств совершаются из-за психологического давления на потерпевших, люди самостоятельно передают мошенникам коды доступа, коды от личных кабинетов, информацию о себе. Проблема в том, что люди подвергаются панике», - отметил он.

Дмитрий Акмаев посоветовал жителям Алматы и регионов не проходить по подозрительным ссылкам, особенно если их направили посредством мессенджера. Он также ответил, что нужно делать на случай, если мобильный телефон со всеми банковскими приложениями будет утерян.

«Первое, что нужно сделать – заблокировать посредством звонка в колл-центр все счета и карты. Есть такая функция временной блокировки, перевыпустить карточки и даже если человек получит доступ к мобильным приложениям он не сможет ничего сделать, так как карточка будет изменена. Также нужно сообщить в службу безопасности банка, запретить все операции через банк. Нужно помнить, что в телефоне могли храниться пароли от личных кабинетов на торговых сайтах, банков. Как только потеря была обнаружена, все пароли нужно моментально сменить», - посоветовал Дмитрий Акмаев.

Ранее в МВД РК назвали самый распространенный способ интернет-мошенничества.



