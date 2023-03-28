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    Эксперты МАГАТЭ приступили к миссии по комплексному обзору ядерной инфраструктуры Казахстана

    28 Марта 2023, 19:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Астане эксперты МАГАТЭ приступили к миссии по комплексному обзору ядерной инфраструктуры Казахстана (INIR). Закрытие работы миссии – 31 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

    Миссию МАГАТЭ представляют эксперты секции по развитию ядерной инфраструктуры Мехмет Джейхан и Тибо Рейсет, а также внешний эксперт из Великобритании Стивен Мортин.

    Мероприятие открыл вице-министр энергетики Казахстана Жандос Нурмаганбетов.

    В работе миссии также участвуют представители казахстанской стороны - Министерства энергетики, Министерства экологии и природных ресурсов, АО «Казатомпром», ТОО «КАЭС», Национальный ядерный центр, Институт ядерной физики и Научно-технический центр безопасности ядерных технологий.

    В соответствии с рекомендациями МАГАТЭ на первой фазе развития ядерно-энергетической программы до принятия решения по строительству АЭС необходимо провести оценку состояния ядерно-энергетической инфраструктуры Казахстана, которая является важным инструментом по разработке и внедрению безопасного, надежного и устойчивого использования ядерной энергии.

    Напомним, Президент РК Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании Совета иностранных инвесторов в июне 2022 года заявил о том, что одним из важных факторов снижения выбросов парниковых газов является использование атомной энергии.

    «К тому же, в условиях нестабильности возобновляемости энергетики и ограниченности газовой генерации мирный атом выступает единственным источником непрерывной базовой генерации», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

    По словам Президента, Казахстан имеет целый ряд конкретных преимуществ для развития атомной энергетики, которую Евросоюз включил в перечень зеленых технологий.

    «Наша страна занимает первое место в мире по добыче природного урана, располагает собственным производством компонентов ядерного топлива и имеет соответствующие возможности для обогащения урана. В данный момент мы определились с местом расположения АЭС и изучаем технологии от потенциальных поставщиков», - заключил Глава государства.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    МАГАТЭ Минэнерго РК Минэкологии Атомная станция
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