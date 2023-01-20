Эксперт: Стабильность и экономическое развитие Казахстана - гарант стабильности и развития Центральной Азии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Директор Центра стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан Хайриддин Усмонзода отметил, что те реформы, которые сегодня происходят в политической системе Казахстана и реализуются под руководством Главы государства, очень важны, в том числе и для многих стран ЦА, являются образцом для других стран региона. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Если раньше страны ЦА опирались на прогнозы, получаемые извне, то сегодня эти прогнозы делаются в центрах стратегических исследований самого региона ЦА. И мы это делаем сообща, постоянно обмениваемся мнениями и сообща делаем работу, для того чтобы мы могли выстоять перед проблемами, которые уже дали о себе знать. Те реформы, которые сегодня происходят в политической системе Республики Казахстан и реализуются под руководством Главы государства, очень важны, в том числе и для многих стран ЦА, и являются образцом для других стран региона. Практика показывает, что ваша страна всегда уверенно движется вперед, ее стабильность и экономическое развитие являются гарантом стабильности и развития всего региона», – поделился спикер на экспертной встрече «Центральная Азия-2030: образы будущего» организованной Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан совместно с Министерством иностранных дел Республики Казахстан.





Фото: Арман Мухатов