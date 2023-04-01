Эксперт о поручениях Президента: Цифровизация - это устранение существующих коррупционных проявлений

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Цифровизация - это устранение существующих коррупционных проявлений. Об этом заявил эксперт по вопросам цифровизации Байрам Азизов, комментируя поручения Главы государства, данные на открытии первой сессии Парламента VIII созыва, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Цифровизация, во-первых, это устранение существующих коррупционных проявлений как госаппарата, так и бизнеса. Если говорить о цифровизации ресурсов, то это структурирование данных, что приведет к экономии и эффективному использованию водных и иных ресурсов», - сказал Байрам Азизов в телефонном разговоре корреспонденту МИА «Казинформ».

Все это, по его словам, можно реализовать, выработав реальные инструменты на уровне законодательства.

«В будущем это позволит нашей стране занять лидирующие позиции в регионе по эффективному распределению ресурсов не только внутри страны, но и на уровне межстранового использования. В будущем это положительно отразится на показателях в промышленном, сельскохозяйственном, технологическом секторах, да и в экономике в целом», - добавил Байрам Азизов.

Ранее Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на первом пленарном заседании Парламента VIII созыва, отметил, что весь процесс взаимодействия фискальных органов с бизнесом требуется, наконец, полностью оцифровать. Это позволит в значительной степени облегчить жизнь предпринимателей, а также на системной основе увеличивать поступления в бюджет.

«В Парламенте можно было бы обсудить возможность дифференциации ставки по корпоративному подоходному налогу (КПН) и налогу на добавленную стоимость (НДС), которые формируют львиную долю госбюджета», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства добавил, что критически важным фактором эффективности системы государственного управления выступает цифровизация.

«Помимо развития инфраструктуры Электронного Правительства, нужно также сфокусироваться на дальнейшей цифровизации представительной ветви власти. Электронный Парламент и маслихаты всех уровней способны значительно укрепить доверие общества к власти. Одним из базовых условий результативности проводимых реформ является наличие полных и достоверных данных», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

