Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Нефть/газ

    Эксперт: Дополнительные возможности по поставкам энергоносителей в ЕС открываются для Казахстана

    10 Марта 2023, 18:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Для Казахстана открываются дополнительные возможности в качестве поставщика энергоносителей в Евросоюз. Об этом сообщил заместитель председателя правления АО «Институт внешнеполитических исследований» Аманкельды Таженов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Европа традиционно являлась основным потребителем российских нефти и газа, поставки которых были нарушены в результате масштабных санкций против России. В этих условиях возрастает роль Казахстана как поставщика энергоносителей, в том числе на основе подписанного в ноябре 2022 года, на полях 27-й Конференции ООН по изменению климата, двустороннего Соглашения между РК и ЕС о расширении сотрудничества в сфере поставок энергии и сырья. В свою очередь, возрастание интереса ЕС к энергодобывающим странам открывает дополнительные возможности для нашей страны в транзитно-логистической сфере, а также в плане привлечения в экономику РК передовых европейских технологий и инноваций», – сказал А.Таженов.

    По его словам, проблемы с транспортировкой нефти в Европу по Черному морю можно решать путем увеличения поставок по маршруту Баку-Тбилиси-Джейхан, а также задействования звена Казахстан-Каспийское море-Южный Кавказ нового грузового железнодорожного маршрута из Китая в Германию. Это предполагает углубление взаимодействия и координации как с транзитными странами, так и в рамках Евросоюза.

    Как отметил А.Таженов, в европейских экспертных кругах все чаще обсуждается, что значительная часть международного сообщества, включая Китай, Индию, ключевые страны ОПЕК, дистанцировалась от антироссийских действий в связи с событиями в Украине. Поэтому выстраивание отношений с зарубежными партнерами на основании «поддержки или осуждения» ими политики Москвы не может являться критерием.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    МИД РК Энергетика Евросоюз Нефть
    Новости по теме
    Новости по теме
    АО «КазТрансОйл» продлило договор о транспортировке 10 млн тонн российской нефти в Китай
    Нарушения выявили в финансово-хозяйственной деятельности Озенмунайгаза
    Цены на нефть снижаются из-за опасений по поводу спроса
    Евросоюз должен измениться - Олаф Шольц
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
    Новости партнеров