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    Экс-замначальника управления полиции Кокшетау приговорили к 8,5 годам лишения свободы

    30 Марта 2023, 18:00

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Бывший заместитель начальника управления полиции города Кокшетау осужден к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы за покушение на мошенничество и подстрекательство к даче взятки в крупном размере. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» сообщили в Кокшетауском городском суде Акмолинской области.

    Бывший заместитель начальника управления полиции города Кокшетау осужден за покушение на мошенничество и подстрекательство к даче взятки в крупном размере. Экс-полицейскому вменяется сразу несколько статей - ч.3 ст.24, п.2 ч.4 ст.190; ч.4 ст.28, п.2 ч.3 ст. 367 УК РК.

    «Судом установлено, что М. путем обмана потребовал у потерпевшей О. взятку за неприменение в отношении нее меры пресечения, не наложение арестов на банковские счета и прекращение уголовного преследования. Получив 10 тысяч долларов, он запросил дополнительно сумму, и тогда потерпевшая обратилась в антикоррупционную службу. При передаче оставшейся суммы денег он был задержан», - пояснили в ведомстве.

    Сам подсудимый вину признал. Кроме того, вина доказана показаниями свидетелей и потерпевшей, материалами негласных следственных действий, заключениями судебных экспертиз.

    Приговором Кокшетауского городского суда мужчине назначено 8 лет 6 месяцев лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе. Денежные средства, полученные в качестве взятки, конфискованы. Осужденный лишен звания «майор полиции».

    Приговор не вступил в законную силу.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Суды Судебный процесс МВД РК Борьба с коррупцией
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