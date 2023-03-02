Экс-замакима Караганды Жаксылыку Шалабекову вынесли новый приговор

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Казыбекбийский районный суд Караганды рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего заместителя акима Караганды Жаксылыка Шалабекова и директора строительной компании «КазМегаСтрой» Ермека Касенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Уголовное дело возбудили еще в сентябре 2020 года. Бывший заместитель акима Караганды и бизнесмен оказались на скамье подсудимых по обвинению в хищении бюджетных средств в размере 120 млн тенге, которые были предназначены для строительства двух многоэтажных домов.

Сегодня Казыбекбийский районный суд рассмотрел уголовное дело по ст. 189 ч.4 пп2, по факту растраты, вверенного им чужого имущества в особо крупном размере. Так как подсудимые полностью возместили причиненный ими материальный ущерб, Шалабекова признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, а Касенова – в мошенничестве.

«Орган уголовного преследования вменил предварительный сговор между Ш. и К., а также другими лицами, но данный квалифицирующий признак не нашел своего подтверждения, поскольку был основан на предположениях. Ключевые доказательства обвинения, как негласные следственные действия и ряд экспертиз, ввиду грубейших процессуальных нарушений при досудебном расследовании, судом признаны недопустимыми.

Приговором суда действие подсудимых переквалифицированы:

Шалабеков признан виновным по ст. 361 ч.4 пп.3 УК в совершении коррупционного преступления, злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.

Касенов, как не имеющий отношения к государственной службе, признан виновным по статье 190 ч.4 пп2 УК в совершении мошенничества, в хищении денежных средств в особо крупном размере. Ему назначено наказание в виде 5 лет условного лишения свободы, с учетом полного возмещения им причиненного материального ущерба.

Напомним, приговором Казыбекбийского районного суда Караганды от 8 июня 2021 года Шалабеков признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и осужден по статье 361 часть 1 УК РК к полутора годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе. Директора стройкомпании Касенова суд приговорил к 5 годам лишения свободы условно.

Генеральный прокурор внес протест по данному делу, где просил отменить все ранее вынесенные судебные акты с направлением дела на новое апелляционное рассмотрение, ввиду неправильного применения уголовного и уголовно-процессуального законов, повлекшего необоснованную квалификацию действий осужденных.

В итоге коллегия Верховного суда отменила приговор Казыбекбийского районного суда Караганды от 8 июня 2021 года и постановление апелляционной судебной коллегии по уголовным делам Карагандинского областного суда от 2 сентября 2021 года и постановила направить уголовное дело на новое судебное рассмотрение в суд апелляционной инстанции в ином составе суда.



