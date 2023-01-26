Экс-вице-премьер Кыргызстана задержан по обвинению в мошенничестве

БИШКЕК. КАБАР- КАЗИНФОРМ - Экс-вице-премьер-министр Жениш Разаков задержан по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении должностным положением, передает МИА»Казинформ«со ссылкой на Кабар.

По данным МВД КР, расследуется уголовное дело в отношении экс-вице-премьер-министра Ж.Разакова по факту мошенничества в сумме 1 млн долларов США.

«В конце сентября 2022 года в Следственную службу МВД КР обратился гр. Б.А. с заявлением о принятии мер в связи с противоправными действиями гражданина, ранее занимавшего руководящую должность.

Отмечается, что осенью 2017 года бывший вице-премьер-министр Жениш Разаков, войдя в доверие, пользуясь своим должностным положением, под видом осуществления предпринимательской деятельностью завладел денежными средствами в сумме 1 млн долларов США», - говорится в сообщении.

На основании собранных материалов в начале октября 2022 года Следственной службой МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 209 ч.4 «Мошенничество» УК КР.

24 января 2023 года на основании ст. 96 УПК Кыргызской Республики гражданин Жениш Разаков был задержан и водворен в ИВС ГУВД г. Бишкека.

26 января 2023 года гражданину Ж.Разакову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст.209 ч.4 п.1 и 4 (мошенничество) и 337 ч.4 (Злоупотребление должностным положением) УК Кыргызской Республики. Первомайским районным судом г.Бишкека избрана мера пресечения в виде заключения по стражу СИЗО-1 до 24 февраля 2023 года.

Следствие по уголовному делу продолжается.



